Юг Италии пострадал от непогоды, есть жертва

Итальянский остров Сицилия и южный регион Калабрия на выходных пострадали от штормового ветра и ливней, в результате непогоды погиб один человек, сообщает Европейская правда.

Спасатели осуществили 580 выездов, помогая людям, оказавшимся среди высокой воды, а также в связи с падением деревьев, повреждением крыш и других конструкций. Ливни вызвали многочисленные подтопления.

#Maltempo, nelle ultime 24 ore svolti dai #vigilidelfuoco 400 interventi in #Sicilia e 180 in #Calabria, maggiori criticità a Catania, Siracusa (video), Reggio Calabria e Vibo Valentia: numerosi i soccorsi, prosegue la ricerca di due dispersi a Scordia (CT) [8:20 #25ottobre] pic.twitter.com/Z9bzAhZsOr — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 25, 2021

Сообщают об одном погибшем на Сицилии в провинции Катания, 67-летнем мужчине. Его и жену начали искать еще в воскресенье после того, как другой водитель, который тоже оказался заблокированным в своем авто, рассказал, что пара решила выбраться из своего автомобиля самостоятельно и их сбило с ног потоком. Мужчину нашли далеко от места, где их последний раз видел свидетель.

В похожей ситуации оказалась еще одна супружеская пара, их нашли живыми поздно вечером и превентивно госпитализировали.

Непогода вызвала проблемы и для воздушного сообщения, отменили десятки рейсов. В Катании на Сицилии решили в понедельник оставить закрытыми школы и парки.

Для Сицилии, Калабрии, Базиликаты и Апулии объявили штормовое предупреждение и на понедельник.