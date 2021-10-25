На футбольный матч киевского "Динамо" не пустят зрителей

Поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу между "Мариуполем" и киевским "Динамо", который запланирован на среду, 27 октября, пройдет без зрителей, сообщает Обозреватель.

На такой шаг организаторы пошли в связи с тем, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила на территории Донецкой области "красный" уровень опасности распространения COVID-19.

Эту информацию в понедельник, 25 октября, сообщил официальный сайт "Мариуполя". На трибуны пустят только журналистов, которые имеют сертификат о вакцинации или справку о негативном ПЦР-тесте, сделанном не позже, чем за 72 часа до матча.

Матч без публики. Источник: ФК "Мариуполь"

Заметим, что на этой стадии соперники играют между собой по одному разу.

Интересно, что в субботу, 30 октября, "Мариуполь" и "Динамо" встречаются в рамках 13-го тура Премьер-лиги. Пока что о вероятном отсутствии зрителей на этом матче не сообщают, хотя вряд ли в ближайшие дни "красный" режим отменят.

В чемпионате Украины "Динамо" лидирует, опережая "Шахтер" на три очка. "Мариуполь" занимает последнее место, набрав в 12 играх всего четыре пункта.