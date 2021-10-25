Huawei будет выпускать собственные электромобили

Кажется, все производители смартфонов в ближайшем будущем будут иметь собственный автомобильный бренд. Китайская компания Huawei уже торгует гибридами, в разработке которых принимала участие, но имеет масштабный план – выпускать электрокары под собственным брендом, сообщает 24 Канал.

Будущие электромобили Huawei разрабатываются совместно с партнерами – автопроизводителем Changan Automobile и поставщиком интеллектуальных продуктов Ningde. Первый электромобиль Huawei под кодовым названием E11 обещают представить до конца этого года.

Как мы знаем, собственные автомобильные подразделения и самостоятельные бренды для автомобилей будут у таких производителей техники, как Apple и Foxconn, Xiaomi и Oppo. Сейчас мы бы не удивились, услышав об электромобиле Nokia. Но одним из самых популярных брендов на рынке смартфонов сегодня является Huawei, который уже некоторое время работает над созданием собственных электромобилей.

Предполагалось, что собственный электрокар Huawei представит в этом году на автосалоне в Шанхае, однако апрельской премьерой стал гибрид Seres SF5. Сейчас он продается в торговой сети Huawei в разделе Smart Choice. С момента старта продаж, было реализовано более 3 тысяч этих машин, что для Huawei является достаточным стимулом для развития собственной линейки электромобилей.

Фото: гибрид Seres SF5 / Huawei

Фото: гибрид Seres SF5 / Huawei

Фото: гибрид Seres SF5 / Huawei

Название бренда, под которым Huawei будет выпускать электромобили, пока не объявлена – ее раскроют на презентации первой новинки. Известно лишь кодовое название этого автомобиля – E11, а также изображение верхней части машины и информация о том, что это будет кроссовер с тремя рядами сидений.

Также известно, что в течение следующих трех лет Huawei планирует поставить на электрическую платформу E11 еще десять моделей машин разных классов – купе, внедорожники и компактные кроссоверы, минивэн и тому подобное. Таким образом, линейка производителя будет включать 11 моделей.

Компания Changan планирует использовать эту же платформу для создания собственных электромобилей, причем под отдельным брендом, которому суждено играть в высшем ценовом сегменте. Уже есть изображение первой модели Changan под кодовым названием C385.