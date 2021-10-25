ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи

Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине EUR600 млн в виде макрофинансовой помощи, говорится в заявлении, распространенном в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это второй и последний транш в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Украине после первой выплаты 600 миллионов евро в декабре 2020 года. Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 миллиарда евро", - отмечают в Еврокомиссии.

Комментируя выплату, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис сказал: "Мы поддерживаем Украину с помощью программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро. Второй транш в размере 600 миллионов евро, выделенный сегодня, является явным признаком поддержки ЕС программы реформ в Украине" .

"Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом", - отметил он.

При этом вице-президент Еврокомиссии выразил уверенность, что Европейский союз, предоставляя финансовую и техническую поддержку, "помогает улучшить уровень жизни украинского народа" .