Правительство заплатит 2 млн грн за рекламу турпоездок в Чернобыль

Украина будет продвигать туристическое направление, и на рекламу поездок в Чернобыль потратят 1,98 млн грн. Такую сумму получит ООО "НФ Коммуникационное агентство" от тендера государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления Зоной отчуждения", сообщает Вести.

Согласно договору, компания уже в этом году должна создать и реализовать рекламную кампанию, чтобы сформировать мнение о Зоне отчуждения как о "месте для посещения" и "мировой исторической достопримечательности" .

Основной задачей организаторы видят увеличение потока туристов – до конца года, по мнению инициаторов проекта, Зону должны посетить 10 тысяч человек.

Согласно смете, PR-концепция будет стоить 203 тыс. грн. На воплощение стратегии потребуется 1,34 млн грн, а работа в социальных сетях, а именно создание контент-плана – 437 тыс. грн.

Реклама в Facebook и Instagram должна принести 5 тысяч подписчиков. Чтобы оправдать затраты, в бюджет вписали телевизионные съемки, участие ликвидаторов аварии и два тура для журналистов.