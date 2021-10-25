Топ-5 звезд, которые обожают пикантные фото

Украинские женщины не только красивые, но и достаточно откровенные. Особенно это касается селебрити, которые не стесняются показывать свое тело. У каждой из них как много поклонников, так и немало хейтеров. Но это не мешает им самовыражаться и доказывать всем вокруг, что красота в глазах смотрящего, сообщает УНИАН.

Далее топ-5 украинских звезд, которые обожают фотографироваться обнаженными.

Настя Каменских

Горячая штучка Настя Каменских мало того, что постит откровенные фотографии в своем инста-блоге, так она еще и неоднократно появлялась на обложке журнала Playboy. Эта жгучая брюнетка, пожалуй, не оставила равнодушным ни одного мужчину. Ее супруг Потап ранее откровенно признался, что ему пришлось побороться за сердце певицы, так как многие мужчины хотели, чтобы она были с ними.

фото / instagram.com/kamenskux

фото / instagram.com/kamenskux

Надя Дорофеева

Надю Дорофееву также нельзя назвать скромницей. Звезда не только показывает жаркие танцы на сцене, но и устраивает настоящий пожар в своем Instagram.

фото / instagram.com/nadyadorofeeva

Даша Астафьева

Любительница "голых" фото Даша Астафьева, пожалуй, одна из самых откровенных звезд в украинском шоу-бизнесе. Девушка регулярно делится пикантными снимками, а также периодически появляется в журнале Playboy.

Анна Саливанчук

Актриса Анна Саливанчук обладает сочными формами, поэтому не стесняется демонстрировать свое тело. Звезда нечасто показывает откровенные фотографии, но все таки найти их в ее инста-блоге можно.

фото / instagram.com/salivanchuk.anna

Светлана Лобода

"Суперзвезда" Светлана Лобода каждый раз выходит на сцену в откровенных нарядах. В своих соцсетях она также регулярно публикует фото в купальниках, демонстрируя свою подтянутую фигуру. А в некоторых случаях - без купальника.

фото / instagram.com/lobodaofficial