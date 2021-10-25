37-километровую трассу в Очаков отремонтировали по всей протяженности

В Николаевской области завершен ремонт трассы Т-15-13 Нечаяное - Очаков по всей протяженности, сообщает УНИАН.

Около 37 км этой дороги были восстановлены в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", заявили в Укравтодоре.

В ходе ремонта изношенное покрытие было заменено новой дорожной одеждой из двух слоев асфальтобетона.

"Сейчас продолжается финальный этап ремонта. Дорожники устанавливают автопавильоны, устраивают разметку и дорожные знаки" , - отметили в Укравтодоре.

Источник: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

К старту следующего курортного сезона запланировано обновление еще двух дорог к курортам Николаевщины: Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" и Т-15-15 Федоровка - Рыбаковка - база отдыха "Луговое".