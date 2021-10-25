Глава НАПК рассказал о проверке декларации Зеленского

Глава НАПК Александр Новиков в интервью прокомментировал проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского, инициированную после публикации расследования об офшорах главы государства, сообщает Новое время.

По его словам, проверка декларации не затянулась, ее уже завершили.

«Как Слидство.инфо (организация по журналистским расследованиям — Ред.), так и президент предоставили на наш запрос соответствующие документы, фигурирующие в расследовании. [Результаты] исследования этих фактов уже на этой неделе или на следующей будут размещены на сайте НАПК» , — отметил глава НАПК и добавил, что президент соблюдает требования закона.

Новиков назвал Владимира Зеленского образцовым декларантом и сообщил, что президент предоставил НАПК все документы, касающиеся тех компаний, о которых говорится в журналистском расследовании.

«У нас были такие случаи, когда мы просили продемонстрировать, но они единичны и не являются общей практикой. В отношении президента таких вопросов не возникало. Поскольку он основал несколько крупных компаний. У него были возможности приобрести такие средства» , — добавляет Новиков.

Расследование об офшорах Зеленского﻿

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ обнародовал новое расследование под названием Pandora Papers. В документах указано, что 35 действующих и бывших мировых лидеров, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, а также более 300 политиков имеют связи с офшорными счетами.

В расследовании отмечается, что Pandora Papers — это последняя из ряда утечек документов за 7 лет после обнародования файлов FinCen, Paradise Papers, Panama Papers и LuxLeaks. Отмечается, что утечка документов произошла из компаний, работающих на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии и других странах.

Документы Pandora Papers включали более 12 млн файлов, которые обрабатывали более 600 журналистов-членов ICIJ. От Украины над этим проектом работало издание Слідство.Інфо, которое накануне опубликовало фильм-расследование об офшорах Зеленского и его бизнес-связях с Коломойским.

Журналистам удалось найти подтверждение схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 млн долларов от компаний, связанных с Коломойским. Речь идет о периоде, когда студия Квартал 95 начала сотрудничать с телеканалом 1+1. Из документов Pandora Papers следует, что эти средства формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал.