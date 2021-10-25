Египет готовится открыть новую столицу до конца 2021 года

Новая столица Египта должна открыться до 2021 года. Сейчас ей выбирают название. Конкурс на название города продлится до 18 ноября. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Зеркало недели.

У граждан Египта есть возможность до 18 ноября в онлайн-режиме предлагать название для новой столицы, а также ее логотип и лозунг.

Египтян просят учитывать концепцию "умного города" и его будущее развитие с помощью науки, искусства, инновационных технологий и устойчивого развития.

Выбор названия из предложенных сделает специальный комитет.

Новую столицу Египта начали строить в 2015 году из-за перегруженности Каира, в агломерации которого живет более 20 млн человек (в самом городе – более 10 млн).

В новом городе, расположенном в 50 километрах на восток от Каира, сконцентрируют главные госучреждения, среди которых парламент, правительство, министерства, а также построят жилые помещения: ожидается, что туда переедут около 6,5 миллиона человек.