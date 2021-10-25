Свечи накаливания для дизельного двигателя

Свечи накаливания не только прогревают двигатель при запуске, но и продолжают поддерживать оптимальный температурный режим во время езды. Таким образом, они обеспечивают эффективную работу двигателя и экономию топлива даже при частых остановках или во время движения в городском режиме, сообщает 24 Канал.

Пусковые характеристики дизельных силовых агрегатов зависят от системы впрыска: если IDI-двигатели (с косвенной системой впрыска) могут иметь проблемы уже при температурах ниже 5°C, особенно если неисправна хотя бы одна из свечей накаливания, то DI-двигатели (прямого впрыска) даже без использования свечей накаливания могут запускаться при температурах выше -5°C. Но в холодное время года при неисправности этих свечей проблемы с зажиганием возникают неизбежно и независимо от типа двигателя.

Современные свечи накаливания не только прогревают двигатель при запуске, но и продолжают поддерживать оптимальный температурный режим во время езды. Таким образом, они обеспечивают эффективную работу двигателя и экономию топлива даже при частых остановках или при движении в городских условиях. Кроме того, свечи накаливания способствуют сжиганию частиц сажи, которые удерживаются соответствующими фильтрами дизельных двигателей, тем самым очищая их и помогая снизить количество выбросов в атмосферу.

Металл или керамика – какие свечи выбрать?

При выборе свечей накаливания необходимо опираться на информацию, изложенную в технической документации к каждому конкретному автомобилю и двигателю. Различные свечи будут отличаться габаритами, резьбой, количеством контактов – но выбор, по сути, сводится к двум альтернативам: металл или керамика.

В зависимости от типа нагревательного элемента свечи делятся на штифтовые и керамические. В первом случае свеча имеет наконечник из сплава железа, никеля и хрома с металлической спиралью внутри. В современных моделях таких спиралей не одна, а две: нагревательная для быстрого разогрева наконечника и регулирующая для защиты свечи от перегрева.

Во втором случае нагревательный наконечник сделан из керамики. Керамические свечи имеют самый длительный срок эксплуатации: они могут прослужить 100 тыс. км и больше. Кроме того, они быстрее разогреваются по сравнению с металлическими (за 2 секунды против 3-4) и к высоким температурам (до 1350°C). Это обеспечивает надежный запуск двигателя даже в морозы.

Современные дизельные двигатели стремятся к наращиванию мощности при сохранении или даже уменьшении габаритов. А значит, свечей накаливания нужно больше, а места для их установки остается меньше. В результате эти детали за последнее время сильно изменились – стали “стройнее” и вытянулись в длину. Рабочая часть современных свечей накаливания может составлять всего 3 мм. Поэтому такие свечи требуют очень бережного отношения при снятии и установке. Чтобы решить эту проблему, некоторые производители разрабатывают и внедряют особые решения. Например, в свечах Bosch DuraSpeed ​​применяется запатентованная конструкция Flexible Design: нагреватель свечи образовывает керамический элемент в паре с гибкой металлической трубкой, что значительно повышает ее механическую прочность. Даже если установить свечу под неправильным углом, нагреватель не сломается, а просто согнется, но продолжит работать.

Признаком неисправности свечей накаливания могут быть различные сбои:

холодный двигатель не запускается;

неравномерная работа холодного двигателя;

повышенное дымообразование при холодном запуске;

сильный шум сгорания до достижения рабочей температуры;

потеря мощности;

повышенный расход горючего.

Замену свечей нужно проводить обязательно с использованием специального инструмента (динамометрического ключа) и в соответствии с указаниями производителя относительно момента затяжки.

Свечи накаливания нужно менять сразу комплектом – даже если из строя вышла только одна. Это обеспечивает одинаковое использование их ресурса и примерно одинаковые эксплуатационные характеристики. Кроме того, сам по себе этот процесс довольно трудоемкий, поэтому замена всех свечей сразу позволяет сэкономить как минимум собственное время, силы и средства.