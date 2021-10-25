Украина не рассматривает поставки вакцины Johnson&Johnson – Кузин
Украина не рассматривает поставки антиковидной вакцины Johnson&Johnson. Переговоры с компанией не ведутся. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает Интерфакс-Украина.
"Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются, и переговоры о поставках сейчас не ведутся", – сказал он журналистам в понедельник.
Кузин пояснил, что производитель вакцины
"проактивно не выходит на коммуникацию".
"Те механизмы коммуникации, которые мы использовали, – они пока безрезультатны", – сказал он.
В июле 2021 года Украина зарегистрировала векторную вакцину против COVID-19 Janssen производства Johnson&Johnson.
Для полной иммунизации достаточно одной дозы вакцины Janssen. Она требует температуры хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию.