Украина не рассматривает поставки вакцины Johnson&Johnson – Кузин

Украина не рассматривает поставки антиковидной вакцины Johnson&Johnson. Переговоры с компанией не ведутся. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются, и переговоры о поставках сейчас не ведутся", – сказал он журналистам в понедельник.

Кузин пояснил, что производитель вакцины "проактивно не выходит на коммуникацию" .

"Те механизмы коммуникации, которые мы использовали, – они пока безрезультатны", – сказал он.

В июле 2021 года Украина зарегистрировала векторную вакцину против COVID-19 Janssen производства Johnson&Johnson.

Для полной иммунизации достаточно одной дозы вакцины Janssen. Она требует температуры хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию.