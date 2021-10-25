Фейковая "Дія": в Минцифры сделали заявление

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал информацию о том, что в Украине появилась фейковая "Дія". В этом приложении можно создать поддельные документы, в частности COVID-сертификат.

Об этом глава Минцифры написал﻿ в Telegram.

"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле Дии, которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Цель — создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним" , - поделился он. ﻿

Он отметил, что такие документы не валидируются через QR.

Также Федоров напомнил покупателям и создателям подобных "сервисов" об уголовной ответственности.