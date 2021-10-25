Фейковая "Дія": в Минцифры сделали заявление
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал информацию о том, что в Украине появилась фейковая "Дія". В этом приложении можно создать поддельные документы, в частности COVID-сертификат.
Об этом глава Минцифры написал в Telegram.
"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле Дии, которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Цель — создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним", - поделился он.
Он отметил, что такие документы не валидируются через QR.
Также Федоров напомнил покупателям и создателям подобных "сервисов" об уголовной ответственности.
"Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного", организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", - добавил министр.