Карантинные проверки документов: что нужно знать

В Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы. В частности, предъявить документы граждан могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.﻿ Об этом, со ссылкой на постановление Кабмина, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Какие документы будут проверять

Так, в стране будут проводить выборочную проверку:

документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

справки о статусе беженца;

документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19;

справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 или переносе болезни.

Где будут проводить проверки

на улицах;

в парках;

общественных местах (общественных домах и сооружениях, заведениях общественного питания);

развлекательных заведениях (ночных клубах);

общественном транспорте.

Кто будет осуществлять проверку