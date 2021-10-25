Tesla повысила цены на флагманские модели

Сейчас Tesla производит автомобилей больше, чем когда-либо, но спрос на электрокары растет еще быстрее. И компания решила подзаработать на ажиотаже, предлагая флагманы Model S и Model X по более высоким ценам, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

На днях Tesla уже повысила на 2000 долларов базовые цены на бюджетные седан Model 3 и паркетник Model Y. Теперь пришла пора флагманских моделей.

Так, например, автопроизводитель решил поднять цену электромобиля Model S Long Range на 5000 долларов: с 90 до 95 тысяч долларов за самую дешевую версию флагманского седана Tesla. Интересно, что еще в январе этого года новая Model S стоила всего 80 тысяч долларов. Правда, цена топ-версии Plaid осталась прежней - 129 990 долларов.

Что касается внедорожника Tesla Model X, его цена выросла на те же пять тысяч: с 100 до 105 тысяч долларов. Цена Model X Plaid осталась прежней - 119 990 долларов.

Несмотря на то, что Tesla производит сейчас больше автомобилей, чем когда-либо, спрос на них растет еще быстрее – это приводит к долгому времени ожидания. Согласно онлайн-конфигуратору Tesla, доставка электромобиля может занимать до года со времени оформления заказа.

Ранее мы сообщали, что советником по безопасности в американской государственной администрации контроля безопасности на дорогах (NHTSA) стала Мисси Каммингс. В автомобильной среде она известна тем, что исследует системы автономной мобильности и является главным критиком автопилота Tesla.