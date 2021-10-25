Саакашвили потребовалось вмешательство реаниматолога – адвокат
Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, Дмитрий Садзаглишвили, заявил, что накануне в анализах политика "один из жизненных показателей упал до критического уровня", сообщает Грузия Online.
Он отметил, что
"потребовалась вмешательство реаниматологов, вследствие чего показатель стабилизировался".
"Это подтверждается выводом консилиума о том, что сейчас экс-президент входит в фазу голодовки, при которой в любой момент времени ожидается резкое ухудшение состояния здоровья, по причине чего возникает необходимость незамедлительного оказания медицинских услуг", — резюмировал адвокат.
Консилиум врачей, созданный Минздравом для изучения состояния экс-президента, рекомендовал его госпитализировать. Государство на данный момент выражает готовность предоставить Саакашвили все необходимые услуги в 18-ом лечебном учреждении Пенитенциарной службы. Саакашвили и его адвокаты требуют перевода в частную клинику.
"Консилиум, состав которого комплектовался Минздравом, в своем выводе отметил, что лечение Саакашвили нужно продолжить в многопрофильной клинике, в которой будет возможность провести магнитно-резонансное исследование, компьютерную томографию и дуплексное сканирование. Представители Народного защитника также заявили, что в 18-ом учреждении нет возможности провести компьютерную томографию. В принципе, Министерство юстиции это не отрицает. Соответственно, Минюст не выполняет рекомендации консилиума", — резюмировал Садзаглишвили.