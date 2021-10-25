Саакашвили потребовалось вмешательство реаниматолога – адвокат

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, Дмитрий Садзаглишвили, заявил, что накануне в анализах политика "один из жизненных показателей упал до критического уровня", сообщает Грузия Online.

Он отметил, что "потребовалась вмешательство реаниматологов, вследствие чего показатель стабилизировался ".

"Это подтверждается выводом консилиума о том, что сейчас экс-президент входит в фазу голодовки, при которой в любой момент времени ожидается резкое ухудшение состояния здоровья, по причине чего возникает необходимость незамедлительного оказания медицинских услуг", — резюмировал адвокат.

Консилиум врачей, созданный Минздравом для изучения состояния экс-президента, рекомендовал его госпитализировать. Государство на данный момент выражает готовность предоставить Саакашвили все необходимые услуги в 18-ом лечебном учреждении Пенитенциарной службы. Саакашвили и его адвокаты требуют перевода в частную клинику.