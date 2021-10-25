Шмыгаль рассказал, на что будут потрачены деньги из второго транша ЕС

Кабинет министров направит средства второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 млн евро на финансирование расходов государственного бюджета и уменьшение негативных последствий пандемии COVID-19 для экономики, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

"Транш в 600 млн евро от ЕС - это свидетельство положительной оценки реформ в Украине. Наше эффективное сотрудничество с ЕС, МВФ, Мировым банком и другими международными партнерами позволяет реализовать амбициозные проекты и продолжить масштабную модернизацию Украины для роста экономики и поддержки граждан" , — сказал Шмыгаль.

По его словам, для получения макрофинансовой помощи Украина выполнила взятые на себя обязательства в части реализации структурных реформ, в том числе в сфере управления государственными финансами, надлежащего управления и верховенства права, улучшения бизнес-климата и тому подобное.