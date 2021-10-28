Оформление спальни: популярные стили интерьера в 2022
В спальне важно создать комфортную и уютную атмосферу, которая поможет отдохнуть, расслабиться и выспаться. Дизайнеры рассказали, какие стили и тенденции в оформлении этого важного помещения будут актуальны в следующем году, сообщает Профиль.
Минимализм
В последние годы этот стиль в интерьере не теряет популярности. Он предусматривает естественную природную палитру цветов, использование качественных, преимущественно натуральных материалов, отсутствие лишних вещей и захламленности, многоуровневое освещение, скрытые системы хранения.
В минимализме сочетаются несколько видов фактур, при этом декора почти нет.
Главная роль в помещении отведена кровати, которая должна быть удобной и функциональной.
Этномотивы
В интерьере в 2022 году будут популярны этнические нотки. Сюда относятся:
- японско-китайские мотивы – декор из рисовой бумаги, бамбука или керамики, принты на обоях, ширмы и шелковый текстиль;
- африканские элементы – бежево-коричневая палитра, анималистические принты, плетеные украшения, деревянные маски и фигурки;
- восточные нотки – орнаменты, характерные для арабских стран, ковры, красно-оранжевая гамма, разноцветные пуфы, медь и латунь.
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль также будет популярным в будущем году и вряд ли исчезнет из интерьеров в ближайшее время. Его основная идея – практичность и комфорт.
- спокойные цвета: черный, белый и серый как база, пастельные тона, оттенки бежевого и коричневого;
- яркие акценты, которые оживят обстановку;
- природные материалы, преимущественно из дерева;
- натуральные ткани, декор из глины, соломы, древесины;
- светлая нейтральная отделка;
- простая и практичная мебель.