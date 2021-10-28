Оформление спальни: популярные стили интерьера в 2022

В спальне важно создать комфортную и уютную атмосферу, которая поможет отдохнуть, расслабиться и выспаться. Дизайнеры рассказали, какие стили и тенденции в оформлении этого важного помещения будут актуальны в следующем году, сообщает Профиль.

Минимализм

В последние годы этот стиль в интерьере не теряет популярности. Он предусматривает естественную природную палитру цветов, использование качественных, преимущественно натуральных материалов, отсутствие лишних вещей и захламленности, многоуровневое освещение, скрытые системы хранения.

В минимализме сочетаются несколько видов фактур, при этом декора почти нет.

Главная роль в помещении отведена кровати, которая должна быть удобной и функциональной.

Этномотивы

В интерьере в 2022 году будут популярны этнические нотки. Сюда относятся:

японско-китайские мотивы – декор из рисовой бумаги, бамбука или керамики, принты на обоях, ширмы и шелковый текстиль;

африканские элементы – бежево-коричневая палитра, анималистические принты, плетеные украшения, деревянные маски и фигурки;

восточные нотки – орнаменты, характерные для арабских стран, ковры, красно-оранжевая гамма, разноцветные пуфы, медь и латунь.

Скандинавский стиль

Скандинавский стиль также будет популярным в будущем году и вряд ли исчезнет из интерьеров в ближайшее время. Его основная идея – практичность и комфорт.