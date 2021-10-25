Протестующие ворвались в здание АО Житомиргаз

В Житомире протестующие против поднятия цены на газ сегодня, 25 октября, сломали двери и ворвались в здание АО Житомиргаз, сообщает Житомир.info.

Митинг начался в 11 часов. К протестующим никто не вышел и люди вырвали двери и попали в фойе здания. Далее они попали в кабинет главы правления организации Валентина Ющенко.

После общения с Валентином Ющенко, которое сопровождалось бранью и потасовкой, митингующие прошли в зал заседаний. На месте происшествия работает полиция.