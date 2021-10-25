Стало известно, когда приватизируют "Ощадбанк"

Стало известно, когда "Ощадбанк" могут приватизировать. Оказалось, государственный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали Мандатное письмо относительно условий предоставления субординированного кредита с возможностью конвертации в акции банка на сумму до 100 млн евро, сообщает УНИАН.

Подписанный документ отвечает стратегии развития "Ощадбанка" на 2021-2024 годы и правительственным принципам реформирования банковского сектора по снижению доли государства в банковском секторе с 60% до 25% к 2025 году.

"22 октября "Ощадбанк" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали Мандатное письмо, согласованный Министерством финансов Украины относительно условий будущего сотрудничества и предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции "Ощадбанка" на сумму до 100 млн евро" , - говорится в сообщении.

Так, уже к 2025 году "Ощадбанк" могут приватизировать.