Бюро экономической безопасности Украины запустило конкурсные процедуры

В новосозданном Бюро экономической безопасности Украины стартовали первые конкурсные процедуры по замещению должностей государственной службы категорий "Б" и "В". В соответствии с приказом БЭБ №9-к от 23 октября 202 года, по итогам первого конкурса будет набрано около 30 человек, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Это лишь первый этап масштабных мероприятий по отбору 4 тыс. специалистов, которые будут работать в Бюро.

Комментируя начало кадровых конкурсов, директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник особенно отметил, что "автоматического" перевода работников из других органов в БЭБ не предусмотрено, следовательно, у всех кандидатов будут равные возможности проявить себя во время конкурсного отбора.

"Подаваться могут все, кто отвечает определенным условиям, - и опытные специалисты и молодые специалисты. Решающим для конкурсной комиссии станут исключительно ваши высокие знания, поэтому не медлите! Испытать свои шансы должен каждый, кто мечтает работать в Бюро" , - подчеркнул Вадим Мельник, обращаясь к будущим сотрудникам.

Как отмечают в ведомстве, для старта работы органа необходимо набрать 30% кадрового состава аппарата БЭБ (в абсолютных значениях это 210 человек, среди которых 40-60 аналитиков и детективов), что, собственно, и позволит запустить все направления работы Бюро.

Накануне первого конкурса был утвержден состав Конкурсной комиссии БЭБ, в которую вошли три представителя Совета общественного контроля при БЭБ и пять представителей центральных органов государственной власти. Конкурсную комиссию возглавил М.М. Штендера - начальник управления обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.