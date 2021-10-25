Аэромобили Jetson One распроданы на полтора года вперед

Шведский стартап Jetson Aero представил видео со своим новым eVTOL-аппаратом One, сообщает Хайтек+.

Полностью электрический аэромобиль рассчитан на одного пассажира и способен разогнаться до 102 км/ч, а его аккумулятор обеспечивает полеты продолжительностью до 20 минут. Jetson Aero уже распродал стартовую партию из 14 аппаратов One — первые клиенты получат свои eVTOL в 2022 году. Производство пока мелкосерийное — всего 12 машин в год.

Jetson One — это относительно простой аппарат, ориентированный на развлекательные полеты на открытой местности. Внутри аэромобиля установлено всего одно сиденье, прикрытое рамой из алюминия и углеродного волокна. За взлет, посадку и режим горизонтального полета отвечают четыре крупные лопасти — на манер миниатюрных дронов DJI. По заявлениям стартапа, безопасность пилота гарантирует система, питающая дополнительный двигатель, встроенный баллистический парашют и режим аварийной посадки.

Пилот контролирует полет в Jetson One с помощью рычага, джойстика и пары педалей — за основу была взята система управления вертолетами. Перед глазами пользователя также установлена небольшая панель, на которой отображается базовая системная информация. А набор из камер, лидаров и запатентованного ПО помогает избежать столкновений. Компания даже предусмотрела ситуацию, при которой пилот не сможет управлять аппаратом, — в таком случае eVTOL самостоятельно сбросит скорость и опустится на землю.

Что касается спецификаций, то электродвигатель обеспечивает пиковую мощность в 88 кВт (около 118 л.с). Вкупе с литий-ионным блоком система предлагает короткие полеты — от 15 до 20 минут. Вес пилота при этом не должен превышать 85 килограмм, а дополнительное место для багажа — или даже небольшого рюкзака — не предусмотрено. Для управления Jetson One потребуется лицензия частного пилота.

В начале следующего года Jetson Aero отправит eVTOL первым покупателям в США. Аэромобиль будет поставляться в виде комплектов, собранных на 50%. Этот набор включает все необходимое, от алюминиевой рамы до контроллеров, гребных винтов и двигателей. Разумеется, разработчик предоставит подробную инструкцию по окончательной сборке аппарата. Текущая стоимость одного Jetson One — $92 тыс., при этом, чтобы предзаказать аппарат, необходимо внести депозит в размере $22 тыс. Несмотря на такие условия, продажи уже идут на машины, которые будут выпущены в середине 2023 года.