Зеленский поблагодарил ЕК за новый транш

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Еврокомиссии за передачу Украине нового транша макрофинансовой помощи, а также за поддержку реформ в стране. Об этом он написал в своем Twitter.

"По итогам 23-го саммита Украина – ЕС сегодня получено 600 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Спасибо Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту Валдису Домбровскису за плодотворное сотрудничество и действенную поддержку реформ. Вместе строим европейскую Украину", – написал Зеленский.