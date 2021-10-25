Россия будет следить за созданием Украиной ракет

В Кремле прокомментировали заявление Арестовича о намерении направить украинские ракеты на Москву, и сказали, что эти угрозы вызывают у них усмешку, но они будут следить за украинской ракетной программой. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает Корреспондент.

"Серьезно относиться к этим заявлениям, наверное, не нужно. К этим словам надо относиться с усмешкой. Человек это несерьезный, но готовится ко всем возможным неожиданным разворотам", – сказал он.

По словам Гаврилова, украинские ракетные разработки базируются на советских, которые устарели и "не дотянут до Москвы" .

При этом, он не исключает, что помощь в создании ракет Украине может предоставить Запад. Но Гаврилов уверен, что попытки создания Украиной ракетных систем закончатся провалом.