Россия будет следить за созданием Украиной ракет
В Кремле прокомментировали заявление Арестовича о намерении направить украинские ракеты на Москву, и сказали, что эти угрозы вызывают у них усмешку, но они будут следить за украинской ракетной программой. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает Корреспондент.
"Серьезно относиться к этим заявлениям, наверное, не нужно. К этим словам надо относиться с усмешкой. Человек это несерьезный, но готовится ко всем возможным неожиданным разворотам", – сказал он.
По словам Гаврилова, украинские ракетные разработки базируются на советских, которые устарели и
"не дотянут до Москвы".
При этом, он не исключает, что помощь в создании ракет Украине может предоставить Запад. Но Гаврилов уверен, что попытки создания Украиной ракетных систем закончатся провалом.
"Опасаться, конечно, можно, готовиться к этому нужно. Но, судя по опыту Украины последних 10, может быть, еще больше лет, все попытки что-либо произвести на основе советских разработок приводят к пародии на изделия. В этой связи я думаю, что попытки создания всех этих Сапсанов, конечно, нужно отслеживать, но они все закончатся, скорее всего, пшиком... Но готовиться, работать должны все ведомства, смотреть внимательно за развитием событий и дать достойный ответ, когда понадобится", – добавил эксперт.