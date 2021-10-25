Какие авто выбирают в Европе: Топ-5 марок
Автопроизводитель из Кореи KIA стабильно закрепился на рынке Европы. В этом году марка впервые вошла в ТОП-5 популярных по продажам автомобилей, сообщает Политика Страны.
Реализация новых автомобилей на рынке Европы в прошлом месяце серьезно упала - показатели сократился почти на 25.2%, по сравнению с результатами прошлого года.
Автоэксперты составили рейтинг самых популярных марок автомобилей на рынке Европы.
- Пятую строчку списка занимает бренд KIA. Напомним, что в прошлом году ему отвели лишь 10 место в рейтинге по странам ЕС. В предыдущем месяце дилерские центры KIA продали более 56 000 автомобилей.
- Выше стоит марка BMW, результат которой составил 57 000 реализованных ТС.
- Тройку лидеров открывает производитель Renault. В прошлом месяце в странах Евросоюза было реализовано 58700 автомобилей - падение на 30.1%.
- Второе место в ТОП-5 получает Toyota. Автосалоны в Европе продали в отчетный период 60 300 единиц техники.
- Почетное место лидера занимается Volkswagen с показателем 91000 проданных машин.