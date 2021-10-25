Какие авто выбирают в Европе: Топ-5 марок

Автопроизводитель из Кореи KIA стабильно закрепился на рынке Европы. В этом году марка впервые вошла в ТОП-5 популярных по продажам автомобилей, сообщает Политика Страны.

Реализация новых автомобилей на рынке Европы в прошлом месяце серьезно упала - показатели сократился почти на 25.2%, по сравнению с результатами прошлого года.

Автоэксперты составили рейтинг самых популярных марок автомобилей на рынке Европы.