Энергодар остановил общественный транспорт на время "красной" зоны

В Энергодаре Запорожской области с 25 октября полностью остановили работу общественного с транспорта. Ограничения продлятся на период "красной" зоны адаптивного карантина, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести на местном уровне решение региональной комиссии об остановке автомобильных и железнодорожных пассажирских перевозок.

"Согласно решению городской комиссии, начиная с 25 октября, на период действия "красного" уровня эпидемической опасности пассажирские перевозки по городу будут запрещены" , - говорится в сообщении.

Предприятиям Энергодара, которые используют автобусы для развозки сотрудников, рекомендуется разработать графики и маршруты таким образом, чтобы минимизировать контакт работников с другими горожанами.

Также управлению коммунальной собственности совместно с перевозчиками поручили принять меры по вакцинации водителей маршрутных автобусов. Кроме того, будет проработан вопрос о возможности введения дополнительных ограничений после выхода из "красной зоны" и восстановления перевозок.