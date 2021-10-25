Гречка по 12 гривен, говядина по 20: Тищенко рассказал о ценах на продукты

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко перечислил цены на продукты, которые он покупает на столичной Бессарабке (центральный и довольно дорогой крытый рынок Киева), сообщает Политика Страны.

Прейскурант по ценам от Николая (в скобках - реальные цены в Киеве):

Гречка - 12-28 грн/кг (на самом деле - 50/70 грн)

Говядина - 20 грн/кг (если поискать), так - 50-70 грн/кг (на самом деле - 120-180 грн)

Сало - 50-100 грн/кг (на самом деле - 100-160 грн)

Хлеб - 20+ грн, а если "со вкусами" - с семечками или клубникой - 35-40 грн за булку (тут Тищенко, можно сказать, попал в точку)

С такими ценами у семьи Тищенко на еду уходит от 5-ти до 12-ти тыс. гривен. Подорожания продуктов политик не заметил, а отметил, что цены остались такими же.