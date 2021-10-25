Солнце днем и мороз ночью: прогноз погоды на 26 октября

В последнюю неделю октября осенняя погода﻿ уже по полной вступает в свои права, оставляя максимальную температуру около 14°С днем. Ночью же в большинстве областей и вовсе ожидаются морозы.

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Во вторник, 26 октября, во всех западных, большинстве южных областей и в Крыму ожидается температура около 10-14°С днем. В Одесской же, а также во всех центральных, северных и восточных областях обещают 8-12°С днем. Ночью практически по всей Украине ожидаются заморозки от -4°С до 1°С, и только в Одесской области температура будет выше нуля – там обещают 0-2°С.

Дождей 26 октября не ожидается, по всей Украине будет сухо и солнечно с небольшой облачностью. Ветры в большинстве регионов начинают утихать. Самые сильные остаются в западных и северных областях – около 11-18 км/час в среднем, на западе местами еще возможны шквалы до 22 км/час. В центре, на юге и в Крыму ожидается умеренный ветер 7-14 км/час в среднем. В Одесской области – до 18 км/час. Наименее ветрено будет на востоке – около 4-11 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 26 октября в восточных, а также в большинстве западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 26 октября ожидается температура от 0°С до 10°С в течении дня, ветер 11-18 км/час и легкая облачность.