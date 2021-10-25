Зарплаты от 40 000 грн: кому в столице платят больше всего

Столичные работодатели в среднем предлагают соискателям 10 400 грн. При этом самые высокие зарплаты предусматривают вакансии в сфере ІТ-технологий – от 40 000 грн, сообщает UBR.

В частности, больше всего предлагают специалисту по разработке компьютерных программ – 110 000 грн в месяц. Одновременно наибольшее количество вакансий – для инженеров-программистов, а средняя зарплата в этой категории составляет 45 500 грн.

На втором месте по уровню предлагаемых выплат находится категория менеджеров разных направлений. На одну вакансию претендуют 10 служащих и руководителей. Им предлагают зарплату от 34 500 грн, менеджерам по маркетингу – 25 000 грн, аналитикам – 24 тыс. грн.

В тройку лидеров также вошла категория рабочих профессий. В частности, рихтовщикам кузовов предлагают по 40 500 грн, сварщикам – 32 500 грн, электромонтажникам – 24 000 грн, газорезчикам – 23 500 грн, арматурщикам – 23 500 грн, монтажникам – 22 500 грн и бетонщикам – 22 000 грн.