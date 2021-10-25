Сын Трампа продает футболки с обвинениями Болдуина в убийстве

На сайте сына бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа можно купить футболку с надписью о том, что актер Алек Болдуин убивает людей, сообщает InfoResist.

Футболку с надписью «Оружие не убивает людей. Алек Болдуин убивает людей» можно купить за 28 долларов.

Алек Болдуин является убежденным сторонником Демократической партии США и противником экс-президента Дональда Трампа, которого он называл «социопатом» и «психом».

Кроме того, Болдуин множество раз пародировал Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live и заявлял, что в Соединенных Штатах необходимо ограничить продажу оружия. В свою очередь сын экс-президента, Дональд Трамп-младший активно выступает за свободный оборот оружия в стране.