Сын Трампа продает футболки с обвинениями Болдуина в убийстве
На сайте сына бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа можно купить футболку с надписью о том, что актер Алек Болдуин убивает людей, сообщает InfoResist.
Футболку с надписью «Оружие не убивает людей. Алек Болдуин убивает людей» можно купить за 28 долларов.
Алек Болдуин является убежденным сторонником Демократической партии США и противником экс-президента Дональда Трампа, которого он называл «социопатом» и «психом».
Кроме того, Болдуин множество раз пародировал Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live и заявлял, что в Соединенных Штатах необходимо ограничить продажу оружия. В свою очередь сын экс-президента, Дональд Трамп-младший активно выступает за свободный оборот оружия в стране.