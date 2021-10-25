В Китае генпрокурора поймали на взятках

Бывшему генпрокурору Народной прокуратуры провинции Цинхай, что на Северо-Западе Китая, Мэн Юншаню предъявлено обвинение во взяточничестве, сообщает Українські Новини.

В обвинительном акте отмечается, что Мэн Юншань злоупотреблял служебным положением в интересах третьих лиц, за что получал от них финансовые средства и материальные ценности в огромном размере.

Уголовное дело против него возбудила народная прокуратура города Чифэн автономного района Внутренняя Монголия. Дело будет рассматриваться Народным судом средней ступени того же города.