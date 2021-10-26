Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября 2021
День для освобождения от старых привычек, время сближения и романтики, идеальное время для саморазвития – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака, сообщает Корреспондент.
Во вторник, 26 октября, 20-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Рак. Луна в Близнецах – время неспешной стабильности. Подходит для хорошо отлаженной деятельности предприятий, занятых монотонным производством. Так же неплохо идут дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией. 26 октября – день для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа, прозрения. Желательно уединение во избежание конфликтных ситуаций.
День недели - вторник. Ему покровительствует Марс, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом. В фазу Убывающей Луны активность начинает уменьшаться и наступает частая смена состояний, идей и суждений.
Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября
Овен (21.03 – 20.04)
В этот день Овнам стоит проявить упрямство во всех жизненных сферах. Звезды говорят, что только так удастся одолеть трудности.
Телец (21.04 – 21.05)
В этот день стоит быть уверенным в себе и не показывать окружающим слабинку. Также звезды рекомендуют не делать работу за других.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Звезды советуют никого не обманывать, не говорить фальшивых слов и не давать ложных обещаний. Лучше быть спокойным и молчаливым.
Рак (22.06 – 22.07)
Ракам стоит немедленно пресекать любые попытки предвзятости и необъективности. В противном случае есть риск угодить в эту воронку.
Лев (23.07 – 21.08)
Вместо выяснения отношений со своими домашними людьми звезды рекомендуют направить всю энергию на работу. Особенно связанную с творчеством.
Дева (22.08 – 23.09)
Девам в этот день не стоит слушать советы и уговоры других людей. Лучше придерживаться собственных предубеждений.
Весы (24.09 – 23.10)
В этот день представителям данного знака Зодиака лучше быть осторожными и не встревать в конфликты. Можно послушать совет близких.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Хороший день для переговоров. Звезды обещают, что весь труд будет увенчан успехом.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Помощь Стрельцов окружающим в этот день может быть недооценена. Поэтому звезды рекомендуют побыть в стороне.
Козерог (22.12 – 20.01)
Вероятна встреча с человеком из прошлого, которая откроет свет на решение, казалось бы, самой сложной ситуации.
Водолей (21.01 – 18.02)
Хороший день для решения самых сложных профессиональных вопросов. Цель будет достигнута в любом случае.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Упорный труд ранее, в этот день будет награжден повышением по службе.