Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября 2021

День для освобождения от старых привычек, время сближения и романтики, идеальное время для саморазвития – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака, сообщает Корреспондент.

Во вторник, 26 октября, 20-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Рак. Луна в Близнецах – время неспешной стабильности. Подходит для хорошо отлаженной деятельности предприятий, занятых монотонным производством. Так же неплохо идут дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией. 26 октября – день для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа, прозрения. Желательно уединение во избежание конфликтных ситуаций.

День недели - вторник. Ему покровительствует Марс, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом. В фазу Убывающей Луны активность начинает уменьшаться и наступает частая смена состояний, идей и суждений.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Овен (21.03 – 20.04)

В этот день Овнам стоит проявить упрямство во всех жизненных сферах. Звезды говорят, что только так удастся одолеть трудности.

Телец (21.04 – 21.05)

В этот день стоит быть уверенным в себе и не показывать окружающим слабинку. Также звезды рекомендуют не делать работу за других.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Звезды советуют никого не обманывать, не говорить фальшивых слов и не давать ложных обещаний. Лучше быть спокойным и молчаливым.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам стоит немедленно пресекать любые попытки предвзятости и необъективности. В противном случае есть риск угодить в эту воронку.

Лев (23.07 – 21.08)

Вместо выяснения отношений со своими домашними людьми звезды рекомендуют направить всю энергию на работу. Особенно связанную с творчеством.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам в этот день не стоит слушать советы и уговоры других людей. Лучше придерживаться собственных предубеждений.

Весы (24.09 – 23.10)

В этот день представителям данного знака Зодиака лучше быть осторожными и не встревать в конфликты. Можно послушать совет близких.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Хороший день для переговоров. Звезды обещают, что весь труд будет увенчан успехом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Помощь Стрельцов окружающим в этот день может быть недооценена. Поэтому звезды рекомендуют побыть в стороне.

Козерог (22.12 – 20.01)

Вероятна встреча с человеком из прошлого, которая откроет свет на решение, казалось бы, самой сложной ситуации.

Водолей (21.01 – 18.02)

Хороший день для решения самых сложных профессиональных вопросов. Цель будет достигнута в любом случае.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Упорный труд ранее, в этот день будет награжден повышением по службе.