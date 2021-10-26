"Дубайский глаз": в ОАЭ открыли крупнейшее колесо обозрения в мире

В Дубае открыли новую туристическую достопримечательность – Ain Dubai, самое высокое в мире колесо обозрения. Его высота составляет 250 метров, сообщает 24 Канал.

Аттракцион официально заработал 21 октября. Туристы уже успели полюбоваться пейзажами, и поделились фотографиями и видео.

В ОАЭ открыли самое большое колесо обозрения в мире

Аттракцион под названием "Глаз Дубая" установлен на искусственном острове Bluewaters, где уже создана инфраструктура с ресторанами, отелями и развлекательными комплексами. Изюминкой всех развлечений – есть колесо, с которого открывается панорамный вид на пляж и достопримечательности города.

"Глаз Дубая" в ОАЭ / Фото с инстаграма @aindxbofficial

Обзорные кабины Ain Dubai обеспечивают туристам идеальную точку зрения для 360-градусного обзора Дубая – над водами Персидского залива.

Колесо содержит 48 роскошных кабинок, каждая из которых может вместить до 40 гостей. Одновременно они могут перевозить до 1750 человек.

В течение 38 минут, именно столько времени примерно займет один полный круг, гостям предлагают заказать ужин и выпивку из бара. Также можно провести конференцию или устроить свадьбу.

В день открытия наследный принц Дубая шейх Хамдан тоже посетил колесо обозрения и снял видео, которое утверждает, что колесо невероятно устойчивое – на кадрах он сидит на крыше одной из кабинок и потягивает напиток.

Стоимость билетов колеблется от 25 до 65 долларов. Колесо обозрения установили в рамках программы по повышению туристической привлекательности города.