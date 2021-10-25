В Украину планирует зайти российская сеть BORK

В Украине в декабре 2021 года появится первый магазин российской компании BORK, которая производит бытовую технику премиум-сегмента. Он будет находится в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, сообщает Обозреватель.

Российский бренд также планирует запустить на территории нашей страны онлайн-магазин, а также открыть еще несколько офлайн представительств.

Открытие бутика в столице запланировано на 5 декабря. Он будет расположен на первом этаже торгового центра и займет площадь в 250 метров. К слову, сайт украинского интернет-магазина уже работает.

Что известно о компании

Бренд BORK был зарегистрирован в Германии в 2021 году, инвестором и инициатором создания ТМ выступила компания из Российской Федерации "Технопарк". BORK был призван производить технику для дома премиального класса.

Компания привлекает для создания своих продуктов международных дизайнеров из Японии, Кореи, Швейцарии и других стран.

На сайте украинского онлайн-магазина BORK цены на чайники стартуют от 3200 гривен, на пылесосы – от 9 до 23 тысяч гривен, на вентиляторы – от 6400, а на обогреватели – от 4 до 7 тысяч гривен. Мультиварку можно приобрести за сумму от 15 до 32 тысяч гривен, а угольный гриль за 115 тысяч.