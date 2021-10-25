Коломойскому могут отдать половину запаса украинского газа

Завтра, 26 октября, Хозяйственный суд города Киева может принять решение о взыскании 9 млрд кубов газа с национальной компании “Нафтогаз Украины” в пользу ОАО “Укрнафта”, сообщает Прямой.

“Завтра утром Коломойский может получить решение суда о выемке из "Нафтогаза" 9 млрд кубов газа – половины всего что у нас есть в хранилищах. А если приватовцы дожали нафтогазовцев на подписание нужных им сверок, то Коломойский заберет 15 ярдов, а это почти все, что есть в Украине на зиму “, — написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Николов.

По словам Николова, речь идет о старом иске “Укрнафты” из-за неоплаченного газа еще во времена Януковича.