В Украине резко поменялись цены на овощи
Цены на овощи в Украине начали падать. Причина – надвигающиеся морозы. Из-за них фермеры, не имеющие надежных овощехранилищ, спешат продать урожай как можно быстрее, сообщает Обозреватель.
При чем спешка настолько большая, что из-за их транспорта образуются пробки.
"Перед самым фермерским оптовым рынком в селе Великие Копани Херсонской образовались заторы", – сообщает издание AgroTimes.
Сколько стоят овощи сейчас
Еще в конце сентября 1 кг помидоров стоил 35-50 грн/кг. Сейчас же:
- томат красный продается по 14–22 грн/кг;
- розовый – по 20–25 грн/кг;
- желтый – 20–28 грн/кг;
- черный – 24–30 грн/кг.
Еще стремительнее падение в цене продемонстрировал перец Белозерка. По информации comments.ua, всего два дня назад – 23 октября – он стоил 4,50–7 грн/кг. Сейчас же его продают по 7–17 грн/кг. На другие сорта перцев цена такая:
- конусовидные перцы – 12–24 грн/кг;
- кубовидные – от 15 грн/кг (за зеленые) – до 45 грн/кг (желтые).
Баклажаны в конце сентября продавались по 18–35 грн/кг. Сейчас же – по 15–16 грн/кг. Баклажаны Гелиос немного дороже – они стоят 25 грн/кг.
В два раза за два дня подешевела кукуруза. Если 23 октября ее продавали по 4 грн за штуку, то сейчас – по 2 грн.
Снизились за два дня цены и на капусту. Сейчас за нее придется заплатить:
- 18-20 грн/кг – за цветную (было 25 грн/кг);
- 30-40 грн/кг – за брокколи (было около 45 грн/кг);
- 5 грн/кг – за белокачанную (было 6 грн/кг);
- 8 грн/кг – за голубцовую (было 9 грн).
Цена на другие сорта капусты:
- 9 грн/кг – за пекинскую;
- 10 грн/кг – за краснокочанную;
- 10-12 грн/кг – за молодую;
- 80 грн/кг – за брюссельскую.
Немного подешевел картофель. Если 23 октября его продавали по 6 грн/кг, то сейчас – по 5,5-6 грн/кг.
Так же подешевела и морковь: 6 грн/кг против 6,5 грн/кг. Столько же стоит и свёкла.
Немногим более сбавил в цене лук. Сейчас его можно купить по 6-7 грн/кг, а ранее – по 8-8,50 грн/кг.