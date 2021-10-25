"Каких полномочий еще не хватает?": экс-министр об усилении власти Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня не нуждается в дополнительных полномочиях и укреплении президентской вертикали. Такое мнение высказал экс-вице-премьер-министр Павел Розенко, комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о необходимости построения в Украине "жесткой президентской республики", сообщает Украина 24.
"Знаю четко одно - разговоры о переделе полномочий между ветвями власти, кто кому какую власть должен передать, начинаются тогда, когда власти надо найти крайних в своих провалах и неуспехе своей деятельности", - заявил экс-вице-премьер.
По его словам, Данилов "не может выйти и сказать о том, что у нас уже сегодня вся полнота власти у команды Зеленского".
"У нас есть все полномочия, есть все возможности, но мы не выполняем своих предвыборных обещаний. Он этого не говорит. Он начинает искать виноватых - кто президенту мешает эффективно работать. Простите, каких сегодня полномочий не хватает президенту? Именно ему люди доверили и передали всю полноту власти, сначала выбрав его президентом Украины, а затем по его призыву ему дали монобольшинство в Верховной Раде Украины - полноту власти. Сегодня у президента Украины есть свой парламент, свое правительство. Все министры назначаются им, им же увольняются. Его Национальный банк, его прокуратура, его СБУ. Вся полнота власти сегодня у президента. Поэтому сегодня это манипуляции - говорить о том, что каких-то полномочий не хватает президенту, чтобы эффективно работать", - заявил Розенко.