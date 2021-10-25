"Каких полномочий еще не хватает?": экс-министр об усилении власти Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня не нуждается в дополнительных полномочиях и укреплении президентской вертикали.﻿ Такое мнение высказал экс-вице-премьер-министр Павел Розенко, комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о необходимости построения в Украине "жесткой президентской республики", сообщает Украина 24.

"Знаю четко одно - разговоры о переделе полномочий между ветвями власти, кто кому какую власть должен передать, начинаются тогда, когда власти надо найти крайних в своих провалах и неуспехе своей деятельности" , - заявил экс-вице-премьер.

По его словам, Данилов "не может выйти и сказать о том, что у нас уже сегодня вся полнота власти у команды Зеленского".