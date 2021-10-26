Импорт свинины в Украину вырос на треть: откуда везут дешевое мясо

Украина по итогам января-сентября 2021 года купила 25,84 тыс. тонн импортной свинины. Это на 35% больше показателя такого же периода 2020 года. Причем экспорт составил всего 3,2 тыс. тонн, но вырос на 56% за год, сообщает УКАБ.

Структура импорта:

свежее или охлажденное мясо – 61,9% (16 тыс. т);

замороженное – 38,1% (9,8 тыс. т).

Крупнейшие продавцы – Дания (13,77 тыс. т), Польша (5,25 тыс. т), Нидерланды (3,36 тыс. т) и Испания (1,5 тыс. т).

В то же время на экспорт продавали в основном замороженное мясо – 99%. Основными покупателями выступали ОАЭ (1391 т), Гонконг (719,6 т), Грузия (198 т) и Либерия (165,8 т).

Также аналитики отмечают рост производства свинины в Украине на 4,4%, до 540 тыс. т за девять месяцев. По состоянию на 1 октября в стране насчитывается почти 6,07 млн голов свиней.