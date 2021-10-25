Молдова купит газ у Польши

Молдова заключила контракт о закупке миллиона кубометров газа у Польши. Об этом заявили в пресс-службе Кабмина Молдовы, сообщает Лента.Ру.

Государственная компания Молдовы Energocom будет закупать газ у польской PGNiG. Правительство страны отметило, что Кишинев впервые закупил газ у альтернативного источника. Такое решение власти приняли в рамках намерения диверсифицировать поставщиков « для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа ». В кабинете министров пообещали, что закупка газа у польской компании никак не отразится на тарифах потребителей.

До этого Молдова закупала газ российского «Газпрома».

Парламент Молдовы 22 октября ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. В случае необходимости «Нафтогаз» обещал поставить в Молдову до 700 миллионов кубометров газа. Также 16 миллионов кубометров Украина поставит бесплатно на условии возврата.