"Слуга народа" рассказала, что мечтает о "маленькой империи" Украине

Часть украинцев хочет, чтобы Украина превратилась в президентскую республику. Об этом сказала нардеп от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Украина 24.

Впрочем, по мнению народного депутата, наша страна вряд ли изменит форму правления в ближайшее время из-за неготовности к этому общества в целом.

"Об этом мечтают люди, которые хотят чтобы те, кому мы делегируем собственные полномочия, президенте выбираем - пусть президент и управлял державой. Мне очень нравится философская теория украинского философа Андрея Баумейстера, который говорит о том, что Украина может быть маленькой империей. Здесь могут быть такие вещи, и я не скажу, что они плохие. Но готово ли наше общество к такой консолидации? Я думаю, что нет" , - рассказала Смаглюк.

Она отметила, что сейчас в парламенте не обсуждают вопрос о расширении полноты власти действующего президента Владимира Зеленского.