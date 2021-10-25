"Слуга народа" рассказала, что мечтает о "маленькой империи" Украине
Часть украинцев хочет, чтобы Украина превратилась в президентскую республику. Об этом сказала нардеп от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Украина 24.
Впрочем, по мнению народного депутата, наша страна вряд ли изменит форму правления в ближайшее время из-за неготовности к этому общества в целом.
"Об этом мечтают люди, которые хотят чтобы те, кому мы делегируем собственные полномочия, президенте выбираем - пусть президент и управлял державой. Мне очень нравится философская теория украинского философа Андрея Баумейстера, который говорит о том, что Украина может быть маленькой империей. Здесь могут быть такие вещи, и я не скажу, что они плохие. Но готово ли наше общество к такой консолидации? Я думаю, что нет", - рассказала Смаглюк.
Она отметила, что сейчас в парламенте не обсуждают вопрос о расширении полноты власти действующего президента Владимира Зеленского.
"Не обязательно делать изменения под конкретного президента. Если после широкой дискуссии в обществе мы решаем, что мы хотим возложить на президента все обязанности, не только власть - но и ответственность за эту власть ... я бы не хотела чтобы мы концентрировались на том, что "слуги народа" хотят отдать президенту Зеленскому всю полноту власти. Нет. Но я уверена, что у Украины, как у маленькой империи, может быть будущее", - добавила депутат.