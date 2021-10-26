Праздники 26 октября 2021: интересные факты, традиции, именины

Праздники 26 октября 2021: интересные факты, традиции, именины
Фото: Рixabay

День кутания в пледы, день приятных неожиданностей и всемирная ночь воя на луну - самые интересные факты 26 октября, сообщает Корреспондент.

Какие праздники 26 октября в Украине и мире

  • День кутания в пледы
  • День приятных неожиданностей
  • Праздник Иверской иконы Божией Матери
  • Всемирная ночь воя на луну
  • Праздник иконы Божией Матери Одигитрия Седмиезерная
  • День интерсекс-людей
  • День памяти священномученика Карпа Фиатирского.

Какие события произошли 26 октября

  • 1824 год - в Москве официально открыт Малый театр.
  • 1863 год - в Лондоне учреждена футбольная Ассоциация — первый в мире узкоспециальный футбольный союз
  • 1900 год - в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.
  • 1905 год - Швеция и Норвегия разрывают союз.
  • 1984 год - на экранах появился фильм Терминатор.

Кто родился 26 октября

  • 1883 год - американский философ и писатель Наполеон Хилл.
  • 1947 год - украинский кинорежиссер и сценарист Вячеслав Криштофович.
  • 1947 год - украинская актриса Ольга Матешко.
  • 1950 год - украинский журналист, драматург, писатель Владимир Лис.

Народные и церковные праздники

В этот день православная церковь чтит память мучеников Карпа епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестру Агафоники и Агафодора. Также сегодня отмечают праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери, образу которой молились в надежде об избавлении от разных бед, просили утешения, защиты от пожара.

Традиции и обряды

В народе день называли Банник или же Банный день, еще известный как Карпов день и связывали этот праздник с баней и духом, который проживает в ней.

Париться приходили даже больные люди, так как верили, что банный дух 26 октября не только очистительный, но и целебный. В баню шли с травяными настойками, которые расставляли по углам.

Также считалось, что в этот день очень легко заболеть, поэтому люди тепло одевались.

 Приметы

  • Холодная погода - к скорому наступлению зимы.
  • Шелуха на луке тонкая - зима будет теплой, грубая - холодной.
  • Петухи ранним утром запели - к теплу.
  • Если петух вдруг начнет кукарекать вечером, то погода скоро переменится.
  • Облака с юга быстро по небу бегут - к непогоде.

У кого сегодня именины

Именины 26 октября отмечают: Вениамин, Иннокентий, Карп, Николай, Никита, Трофим.

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