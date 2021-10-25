Верещук vs Таран: "cлуга" озвучил позицию президента

По всем вероятным кадровым изменениям в Минобороны депутаты будут ждать приоритета от президента, а слухи о том, что нынешнего министра обороны может заменить Ирина Верещук – только доводы журналистов. Об этом рассказал депутат от "Слуги народа" Павел Фролов в эфире 24 канала, сообщает Сегодня.

"По моей информации, президент еще окончательно не определился" , – заявил нардеп.

Также он отметил, что у нардепов есть претензии практически к любому министру, а если брать во внимание деятельность Тарана, то управление в Вооруженных силах действительно можно улучшить.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан сообщил, что монобольшинство в Верховной Раде вскоре рассмотрит вопрос замены министра экологии Романа Абрамовского, а также, что у власти есть вопросы к деятельности еще нескольких министров.

Комментируя слухи об отставке главы Минобороны и других министров, а также о возможном назначении вице-премьера по вопросам реинтеграции Алексея Резникова министром обороны, он призвал не спешить с выводами и отметил, что "данная информация вероятнее всего появляется с целью с целью формирования общественного мнения для стимулирования принятия тех или иных решений".