В Австралии появится государственная биткоин-ферма

В Байрон-Бей, самой восточной точке Австралии, будет запущен крупнейший в стране биткоин-центр. Основой для запуска проекта стала сделка Mawson Infrastructure Group – местной компании, развивающей цифровую инфраструктуру и специализирующейся на возобновляемых источниках энергии Quinbrook Infrastructure Partners, сообщает Обозреватель.

Созданная криптоферма добавит около 0,4 эксахеша (единица вычислительной "мощности" криптопроизводства) к глобальным операциям по майнингу криптовалюты. Объект будет на 100% работать на возобновляемых источниках солнечной и ветряной энергии станции Куинбрук.

Криптоферма Моусон расположена внутри одного из объектов в Куинбруке. Для ее запуска в австралийские стандарты охраны труда и техники безопасности, которые отличаются от стандартов США, были внесены поправки. Компания Mawson Infrastructure также управляет шахтами по добыче криптовалюты в США – в Джорджии и Пенсильвании.

Исполнительный директор Mawson Infrastructure, Джеймс Мэннинг считает технологическое усовершенствование очень своевременным:

"Ключевым моментом в сделке было то, что мы стали более готовы балансировать пики суточного энергопотребления в сети. Появившаяся дополнительная способность просто включать и выключать этот инструмент снижает общие затраты на электроэнергию и позволяет поставлять больше энергии в сеть в нужное время" , – сказав він.

Сделка состоялась через несколько дней после того, как комитет Австралии по технологиям и финансам (ATFC) рекомендовал ввести 10-процентную налоговую скидку для компаний работающих с возобновляемыми источниками энергии.

"Такой подход имеет огромное значение и поможет оправдать строительство гораздо более крупных проектов в Австралии" , – считает Мэннинг.

Он надеется, что общеавстралийская криптомощность ко второму кварталу 2022 года будет увеличена на 11,7%.

В начале этого года Mawson Infrastructure, привлекла на Nasdaq 37 млн долларов и получила рыночную оценку в 1 млрд долларов. По состоянию на 25 октября ее акции торгуются по цене $9,38. А рыночная капитализация составляет $647,2 млн.

Развитие криптомощностей становится приоритетной задачей для австралийского правительства, поскольку в стране наблюдается стремительный рост криптооборота. По данным Налогового офиса Австралии, 17% австралийцев, а это 3,4 млн граждан владеют или ранее владели биткоин либо другими цифровыми монетами.

При этом 13% респондентов из общенациональной выборки в 1000 анкетированных домохозяйств сказали, что планируют владеть криптовалютой в течении следующих 12 месяцев. При таком бюджетообразующем потенциале сферы, правительство решило сформулировать правила регулирования криптооборота и представило специальный 143-страничный бриф с 12 ключевыми рекомендациями.

Эти данные работают в качестве драйвера повышения цены биткоин в стратегической перспективе. И синхронизируются с траекторными проекциями. По прогнозам аналитика из Нидерландов, известного как Plan B, уже в декабре цена главной криптовалюты превысит психологическую отметку в $100 тыс. (2,6 млн грн). По данным криптобиржи Whitebit, курс биткоина 25 октября достиг $63 тыс.

Однако достоверно прогнозировать курс биткоина никто не может. Все оценки могут как оправдаться, так и оказаться ложными. Каждый инвестор сам принимает решение, брать на себя риски, или нет. И если за курс доллара отвечает американская Федеральная резервная система, то криптовалюты ничем не обеспечены.