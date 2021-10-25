"Лунная гонка": еще две компании планируют создать космическую станцию

Компании Blue Origin и Sierra Space объявили о планах построить космическую станцию, которая будет построена на низкой околоземной орбите на коммерческой основе. Она должна начать функционировать в период между 2025 и 2030 годами, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Станция Orbital Reef откроет следующую главу в исследовании и освоении космоса человеком, способствуя развитию динамичной экосистемы и бизнес-модели будущего" , - говорится в сообщении пресс-службы Blue Origin.

В компании отметили, что Orbital Reef предоставит любому желающему возможность создать свой собственный объект на орбите.

"Это уникальное место назначения предложит научно-исследовательским, промышленным, международным и коммерческим клиентам конкурентоспособные по стоимости комплексные услуги, включая космическую транспортировку и логистику, размещение оборудования, эксплуатацию, в том числе экипажа на борту" , - говорится в сообщении.

Напомним, компания Lockheed Martin ранее заявила, что планирует построить первую коммерческую космическую станцию к 2027 году.