Экс-посол Украины в Австрии перешел из МИД в Нафтогаз
Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил о своем выходе из Министерства иностранных дел. Принял решение стать частью команды НАК "Нафтогаз", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
"Была дипломатия классическая - стала дипломатия энергетическая. Спасибо за доверие!",- написал Щерба в Facebook.
Как отметил бывший посол, глава МИД Дмитрий Кулеба отпустил его "без обид". Щерба принял приглашение от главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко и стал частью его команды.
"Впереди - жизнь по маршруту Киев-Брюссель-Вашингтон-Вена. С ударением на Брюсселе. С волнением и верой захожу в новые двери”, - добавил Щерба.