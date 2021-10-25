Экс-посол Украины в Австрии перешел из МИД в Нафтогаз

Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил о своем выходе из Министерства иностранных дел. Принял решение стать частью команды НАК "Нафтогаз", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Была дипломатия классическая - стала дипломатия энергетическая. Спасибо за доверие!" ,- написал Щерба в Facebook.

Как отметил бывший посол, глава МИД Дмитрий Кулеба отпустил его "без обид". Щерба принял приглашение от главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко и стал частью его команды.