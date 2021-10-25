Европейский регулятор разрешил третью дозу вакцины Spikevax

Европейский регулятор разрешил третью дозу вакцины Spikevax

Комитет по лекарственным препаратам для человека (КРЛП) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) одобрил введение третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19 Spikevax людям старше 18 лет, сообщает в понедельник агентство на своем сайте, сообщает Интерфакс-Украина.

"Согласно полученным данным, третья доза вакцины Spikevax, сделанная спустя 6-8 месяцев после второй, привела к росту числа антител у тех взрослых, у которых оно начинало падать. "Бустерная" доза состоит из половины дозы, использованной во время основной вакцинации", - говорится в заявлении EMA.

Также отмечается, что возможные побочные эффекты после третьей дозы компонента совпадают с теми, которые появляются после второй.

Ранее в этом месяце КРЛП разрешило использование третьей дозы вакцины Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech спустя как минимум шесть месяцев после введения второй дозы.

Третьи дозы вакцин Spikevax и Comirnaty также могут быть сделаны людям с ослабленной иммунной системой спустя 28 дней после второй дозы.

Новости

analytics