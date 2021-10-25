Эрдоган передумал высылать 10 послов западных государств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от намерения объявить послов нескольких западных государств персонами нон грата, сообщает Deutsche Welle.

"Главы диппредставительств "пошли на попятный" и "будут осторожнее в заявлениях", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре вечером в понедельник, 25 октября.

Он добавил, что прежние заявления послов были направлены "против Турции и ее суверенитета", и заверил, что в планы Анкары не входило разжигание кризиса.

Ранее в тот же день посольства десяти западных государств распространили в Twitter заявление, в котором указали, что, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, не намереваются вмешиваться во внутренние дела Турции.