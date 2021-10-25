Данилов назвал города, куда проник новый штамм "Дельты"

Новая мутация штамма коронавируса "Дельта" уже подтверждена в нескольких регионах Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала ICTV.

"Я могу назвать города: это Львов, Тернополь, наша западная Украина. Более того, он залезает в Киев" , — сказал он.

По словам Данилова, что Украина входит в пиковую волну заболеваемости коронавирусом и предстоящие две недели "будут сложными".