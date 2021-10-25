Apple выпустила macOS Monterey: что нового

Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac - macOS 12 Monterey. Пользователи могут загрузить ее бесплатно, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Релиз новой ОС для компьютеров Mac состоялся 25 октября.

Главными нововведениями системы стали:

Функция Universal Control для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad.

Обновлённый браузер Safari с переработанным дизайном и опцией группировки вкладок, в том числе по тематикам.

Новая система оповещений с рекомендациями об отключении уведомлений, на которые пользователь реже всего обращает внимание.

Поддержка пространственного аудио, портретного режима и изоляции голоса в FaceTime.

Функция "Фокусирование", которая позволяет эффективнее сосредоточиваться на выполнении задач.

Поддержка AirPlay.

Опция «Короткая заметка» для быстрой записи идей и мыслей вне зависимости от запущенного приложения.

Владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.