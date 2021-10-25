Арахамия прокомментировал разговоры о "президентской республике"

Вопросы касательно смены формы правления в Украине должны решаться исключительно через механизмы всеукраинского референдума, но соответствующей дискуссии в обществе на сегодняшний день нет, считает глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это личная позиция господина Данилова. Насколько мне известно, он этого ни с кем не согласовывал. Это такая же ситуация, как и с господином Арестовичем, что он личное мнение озвучивает, но все транслируют это так позицию должностного лица. И исходя из того, у нас потом идёт дискуссия, которое сейчас вообще нет места. То есть мое мнение: такие вопросы должны быть решены исключительно через механизмы референдума" , - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером, комментируя высказывания секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о необходимости ввести в Украине "жесткую президентскую республику".

В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день в этом нет необходимости, поскольку в обществе нет "такой большой дискуссии", поэтому "это какие-то слова, не имеющие никакой кампании".