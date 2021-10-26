5 секретных ингредиентов, которые сделают блюда в разы вкуснее

У каждого хоть раз в жизни бывало так, что, пробуя обычное с виду блюдо, возникало просто божественное удовольствие от него. Насыщенность, глубина и утонченность вкуса – и это не единственное, что можно почувствовать. Существуют секретные ингредиенты, которые в этом помогут и смогут простое блюдо превратить в настоящий деликатес, сообщает Обозреватель.

Далее о 5 секретных ингредиентах, которые улучшат любое блюдо.

Корица и мускатный орех – усиливают вкус специй и добавляют заметной насыщенности блюду. Лучше всего добавлять ингредиенты в пикантные блюда такие как тушеное мясо, лазанья или соусы.

Корица и мускатный орех усиливают вкус специй

Какао-порошок и кофе – лучше добавлять в острые блюда.

Какао и кофе лучше всего использовать в острых блюдах

Лук-шалот – идеально подойдет в случае, когда вы не любите острый привкус лука, или когда переборщили с чесноком.

Лук-шалот спасет блюдо от острого привкуса. Источник: Pixabay

Коричневый сахар – прекрасно подходит для выпечки и делает сладкий привкус более особенным.

Коричневый сахар подходит для любой выпечки. Источник: Pixabay

Копченая паприка – используйте на тот случай, когда хочется чего-то очень необычного. Жареным овощам или макаронам с сыром специя придаст дымного аромата и привкуса.